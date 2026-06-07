أوقفت السلطات الأمنية بمدينة مرتيل المغربية البلوجر المعروف بلقب "بن نسناس"، بعدما أثار موجة واسعة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتعامل مع كلب نافق بطريقة اعتبرها كثيرون مستفزة وصادمة للرأي العام.

ظهور تزامن مع عيد الأضحى

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فترة عيد الأضحى، حيث ظهر البلوجر في الفيديو وهو يسلخ كلباً نافقاً ويقوم بشوائه، مقدماً المشاهد في إطار أثار استياءً واسعاً بين المتابعين، وأشعل المحتوى ردود فعل غاضبة من نشطاء ومستخدمين اعتبروا أن ما جرى يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المغرب.

وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت عناصر الأمن من توقيف "بن نسناس" داخل حي الديزة بمدينة مرتيل، تنفيذاً لمذكرة بحث صادرة بحقه، وجرى نقله إلى المصالح الأمنية المختصة بمدينة تمارة من أجل استكمال التحقيقات المرتبطة بالقضية، بناءً على شكاوي رسمية قُدمت ضده.

جمعيات حقوق الحيوان تدخل على الخط

وشهد الملف تحركاً من قبل عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان، إذ تقدمت ثلاث منظمات بشكوى إلى المدعي العام الملكي لدى المحكمة الابتدائية في تطوان، مطالبة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين في الواقعة.

ولا تزال الجهات المختصة تواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والتحقق مما إذا كانت المشاهد المتداولة حقيقية أم أنها أُعدت في إطار تمثيلي بهدف إثارة الجدل، وتشير المعطيات الأولية إلى أن البلوجر قد يواجه اتهامات تتعلق بالمساس بالنظام العام والقيم المجتمعية الثابتة.