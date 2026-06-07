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أنبوبة بوتاجاز تصيب مزارعًا بحروق واسعة في الفرافرة

كتب : محمد الباريسي

02:39 م 07/06/2026

مستشفى الفرافرة المركزي

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أصيب مزارع، منذ قليل، بحروق كبيرة إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ إلى مدير أمن الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بحروق كبيرة في أنحاء متفرقة من جسده إلى مستشفى الفرافرة المركزي، عقب حادث اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمركز الفرافرة.

تفاصيل إصابة المزارع

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع داخل منزل بقرية اللواء صبيح، حيث اشتعلت أنبوبة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة فاضل خضير فاضل، 39 عامًا، مزارع، بحروق من الدرجة الأولى في أكثر من 60% من جسده.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل.

إجراءات وتحقيقات

وتكثف الأجهزة المختصة في الوادي الجديد إجراءاتها للوقوف على أسباب اشتعال أنبوبة بوتاجاز، وفحص موقع الحادث، وبيان ما إذا كان الاشتعال ناتجًا عن تسرب غاز أو خطأ في الاستخدام أو سبب آخر.

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أنبوبة بوتاجاز مركز الفرافرة الوادي الجديد مستشفى الفرافرة

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