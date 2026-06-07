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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والحديد والأسمنت

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

03:07 م 07/06/2026

خريطة الأسعار

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ارتفعت أسعار اللحوم والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، بينما انخفضت تادواجن، حسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.
ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار اللحوم والدقيق والسكر اليوم بالأسواق (موقع رسمي)


ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)


انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)


أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 11 جنيها لكيلو الطماطم


أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد


ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد؟

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خريطة الأسعار أسعار الأسماك سعر الذهب

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