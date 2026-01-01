بكفالة 15 ألف.. إخلاء سبيل الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ

أمر المستشار محمود سعيد، قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الشيخ والرياض، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بخطف في الواقعة المثارة على صفحات السوشيال ميديا، وصديقه قائد السيارة الملاكي المستخدمة في الواقعة، بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه لكل واحد.

جاء ذلك عقب عرض الأب وصديقه على محكمة كفر الشيخ والرياض لنظر أمر تجديد حبسهما لاتهامهما في تلك الواقعة.

كان أحمد فايد، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، أصدر أمس الأربعاء، قرارًا بحبس الأب وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات إذ وجه وكيل نيابة كفر الشيخ والرياض للاب صاحب شركة الاستيراد والتصدير تهمة خطف نجله كرهًا عنه بينما وجه صديقه المتهم الثاني في الواقعة بتعريض حياة صغيرين للخطر.

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير الإدارة مقطع فيديو متداول عبر صفحات موقع "الفيسبوك" يحتوي على شخص يخطف طفلا بالقوة خلال رفقته طفلا آخر وجذبه في السيارة وفر هاربًا به ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين.

وأعقب ذلك وجه اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لفحص الفيديو، والوقوف على حقيقة الواقعة، وضبط أطرافها.

خلال دقائق معدودة نجح رئيس مباحث كفر الشيخ في التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "مجدي.ع.إ.ك"، 35 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير، ويقيم بقرية منية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، مستخدمًا السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام ل م ن ط 3795 ذهبية اللون قيادة صديقه المدعو "محمد.ع.ع.ا"، 39 عامًا، ويقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ عن انفصال الأب عن زوجته في عام 2023 بعدما أنجبا الطفل الظاهر بمقطع الفيديو والذي يحاول والده جذبه بالسيارة "محمد"، 7 أعوام، ويقيم الصغير مع والته لدى أسرتها بينما هناك دعوى الحضانة متداولة في المحكمة الأسرة ولم يصدر بشأنها أي أحكام.

وفي لحظات الواقعة توجه الأب رفقة صديقه قائد السيارة إلى عزبة الصنفاوي التابعة لمركز كفر الشيخ لأخذ نجله وشاهده يسير في شارع العزبة أمام منزل أسرة والدته رفقة طفل صغير آخر تبين أنه خاله يدعى "محمد.ر.م.ز"، 11 عامًا، طالب، وعندما محاولة الأب أخذ نجله تشبث خاله به رافضًا منحه لأبيه بتلك القوة كما هو ظاهر في مقطع الفيديو لكن محاولاته بائت بالفشل ولاذ الأب بالفرار ومعه نجله.

القي القبض على الأب، وصديقه، والسيارة المستخدمة في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أصدرت قراراتها السابقة وبالعرض على محكمة كفر الشيخ والرياض أصدر قاضي المعارضات قراره بإخلاء سبيل الأب وصديقه بكفالة 15 ألف جنيه لكل منهما.

