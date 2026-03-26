

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكن رجال مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، من إلقاء القبض على شخصين متهمين بممارسة البلطجة، واستعراض القوة مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصا بتعديهما على صاحب محل تصليح أجهزة كهربائية بحي سخا محدثين إصابته بإصابات خطيرة.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول "حازم محمد محمد الرويني"، 48 عامًا، صاحب محل تصليح أجهزة منزلية، مقيم بحي سخا دائرة قسم أول كفر الشيخ، مصابًا بجرح نافذ بالبطن، وجرح براحة اليد اليسرى، وجروح متفرقة بفروة الرأس، والحالة العامة سيئة بإدعاء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال المجني عليه صاحب محل تصليح أجهزة كهربائية اتهم كلا من المدعو: "سمير. خ. ا"، 25 عامًا، سائق توك توك، و"إبراهيم. ع. إ. م. ح"، 22 عامًا، محدثين إصابته بالتعدي عليه، وإحداث إصابته المذكورة بسلاح أبيض "سكين" بناحية شارع سخا العمومي.

ألقي القبض على كلا المتهمين وبمواجتهما بالاتهامات الموجهة لهما قرر المتهم الأول أنه حال مروره بالمركبة البخارية "توكتوك" الذي كان يستقله حدثت مشادة كلامية بينه والمدعو "محمد شعبان العبد"، محام، عندما كان يقف بسيارته في الشارع بسبب أولوية المرور تدخل على أثرها المجني عليه المذكور متعديًا عليه ومحدثًا إصابته.

كشفت التحريات الأولى لرجال مباحث قسم أول كفر الشيخ عن حدوث مشاجرة بين الطرفين إثر حدوث مشادة كلامية بين المتهم الأول المذكور وصاحب العقار المتواجد به محل المجني عليه بسبب أولوية المرور بالشارع أثناء استقلاله الدراجة النارية خاصته.

وأوضحت التحريات، أنه على إثر تلك المشادة اصطحب المتهم الأول المذكور صديقه المتهم الثاني وعادا مع بعضهما أمام محل المجني عليه وحاولا كلاهما التعدي على صاحب العقار إلا أنه لاذ بالفرار داخل مسكنه فتوجها إلى المجني عليه وتعديا كلاهما عليه محدثين إصابات بعضهم البعض.

حُرر بذلك المحضر رقم 2069 لسنة 2026 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس كلا المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني.