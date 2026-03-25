انقطاع التيار الكهربائي في طابا بسبب الأمطار.. وتحرك عاجل فى جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

11:09 م 25/03/2026
تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جهود مدن المحافظة في التعامل مع موجة الطقس السيئ المصحوبة برياح وأمطار متفاوتة الشدة، اليوم الأربعاء، من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع الدفع الفورى بسيارات الشفط والكسح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لضمان عودة الحركة إلى طبيعتها في الشوارع والميادين.


وأكد أنه يتابع بنفسه الموقف على مدار الساعة بشأن الانتهاء من إزالة أي تجمعات مائية ناتجة عن الأمطار بكافة المدن.

كما شدد المحافظ على أهمية الاستفادة من مشروعات الحماية من السيول، موجها بإعادة تطهير مخرات السيول صباح غد تحسبًا لسقوط أمطار أخرى، لضمان جاهزيتها و استيعاب كميات المياه وحماية المواطنين.

وشهدت مدينة رأس سدر أمطارًا متوسطة نتج عنها تجمعات مياه جرى رفعها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما شهدت مدينة أبو زنيمة أمطارًا مماثلة يجري التعامل معها.

وفي مدينة طور سيناء، سقطت أمطار متوسطة أسفرت عن تجمعات مائية يجري التعامل معها، بينما شهدت مدينة شرم الشيخ أمطارًا خفيفة تم التعامل مع آثارها دون تسجيل أي خسائر.

وشهدت مدن دهب ونويبع أمطارًا خفيفة جرى رفع تجمعاتها، فيما تعرضت مدينة سانت كاترين لأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، نتج عنها سيول سارت في مجاريها الطبيعية دون خسائر، بفضل مشروعات الحماية من السيول.

وفي مدينة طابا، تسببت الرياح الشديدة والأمطار في انقطاع التيار الكهربائي، ونجحت الجهات المعنية في إعادته خلال 45 دقيقة، إلى جانب رفع تجمعات المياه الخفيفة.

وأكدت مديرية الطرق، انه لم يجري غلق أي من الطرق الدولية أو الساحلية، والطرق الرئيسية، كما أكدت شركة الكهرباء استقرار التيار وعدم وجود أعطال غير عادية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية من غرفة الطوارئ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين.

