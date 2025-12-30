بعد تداول فيديو صادم.. ضبط أب اتهم بخطف نجله في كفر الشيخ- تفاصيل



كفر الشيخ- إسلام عمار:

نجح رجال مباحث كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في فحص مقطع فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحتوي على مزاعم ناشري الفيديو بخطف طفل من أمام منزله بعزبة الصنفاوي التابعة لمدينة مسير.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين، بعد ظهور مشهد محاولة خطف الطفل والذي يحتوي على ظهور أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي، ويتوقف فجأة إلى جوار طفلين يسيران في الطريق، قبل أن يحاول جذب أحدهما داخل السيارة.

تبين من الفحص خلال دقائق معدودة بعد رصد مقطع الفيديو، أن الشخص الذي أقبل على خطف الطفل هو والده يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل بالخارج ومنفصل عن والدة طفله، وما حدث من الأب خلال قضاء إجازته مستخدمًا سيارة ملاكي يقودها صديقه بينما الطفل الآخر الذي كان يسير رفقته شقيق والدته.

كشف السيد البنا، عم والدة الطفل، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من من ضبط الأب في مركز شرطة كفر الشيخ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بينما عاد الأبن لأحضان أمه.

وقال إن هناك انفصالا بين الأم والأب نتيجة خلافات، أما الطفل الآخر المرافق للطفل المشار بخطفه هو شقيق أمه وحاول بإستماتة الدفاع عن ابنة شقيقه منعًا لمحاولة الأب لكن محاولاته بائت بالفشل، إذ تمكن الأب من أخذ نجله والفرار من القرية عن طريق تلك السيارة.