إعلان

بعد تداول فيديو صادم.. ضبط أب اتهم بخطف نجله في كفر الشيخ- تفاصيل

كتب : مصراوي

01:16 ص 30/12/2025

مديرية أمن كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كفر الشيخ- إسلام عمار:

نجح رجال مباحث كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في فحص مقطع فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحتوي على مزاعم ناشري الفيديو بخطف طفل من أمام منزله بعزبة الصنفاوي التابعة لمدينة مسير.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين، بعد ظهور مشهد محاولة خطف الطفل والذي يحتوي على ظهور أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي، ويتوقف فجأة إلى جوار طفلين يسيران في الطريق، قبل أن يحاول جذب أحدهما داخل السيارة.

تبين من الفحص خلال دقائق معدودة بعد رصد مقطع الفيديو، أن الشخص الذي أقبل على خطف الطفل هو والده يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل بالخارج ومنفصل عن والدة طفله، وما حدث من الأب خلال قضاء إجازته مستخدمًا سيارة ملاكي يقودها صديقه بينما الطفل الآخر الذي كان يسير رفقته شقيق والدته.

كشف السيد البنا، عم والدة الطفل، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من من ضبط الأب في مركز شرطة كفر الشيخ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بينما عاد الأبن لأحضان أمه.

وقال إن هناك انفصالا بين الأم والأب نتيجة خلافات، أما الطفل الآخر المرافق للطفل المشار بخطفه هو شقيق أمه وحاول بإستماتة الدفاع عن ابنة شقيقه منعًا لمحاولة الأب لكن محاولاته بائت بالفشل، إذ تمكن الأب من أخذ نجله والفرار من القرية عن طريق تلك السيارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن كفر الشيخ ضبط أب اتهم بخطف نجله فيديو خطف طفل في كفر الشيخ خطف طفل كفر الشيخ كفر الشيخ أمن كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا