"شجرة القيم النبوية".. متحف شرم الشيخ يحتفل بالمولد النبوي (صور)

09:03 م الخميس 04 سبتمبر 2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ، اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف عبر تنظيم ورشة تعليمية تفاعلية للأطفال بعنوان "شجرة القيم النبوية"، بهدف غرس الأخلاق النبيلة في نفوسهم بأسلوب مبتكر وممتع.

تضمنت الورشة نشاطًا قام فيه الأطفال بكتابة ورسم قيم إنسانية مستوحاة من السيرة النبوية على أوراق شجر ملونة، ثم علقوها على مجسم شجرة كبير، كما قاموا بتوزيع حلوى المولد التراثية على زوار المتحف.

من جانبه، صرح محمد حسنين، مدير المتحف، بأن الفعالية هدفت إلى تعزيز قيم المشاركة والتعاون بين الأطفال، مشيدًا بالتفاعل الكبير الذي أظهروه وإبداعهم المتميز في التعبير عن المعاني السامية.

وأوضح حسنين أن الورشة تأتي في إطار الدور المجتمعي والتعليمي الذي يلعبه المتحف لربط الأجيال الجديدة بتراثهم وقيمهم الدينية والثقافية بطريقة جاذبة.

متحف شرم الشيخ ذكرى المولد النبوي
