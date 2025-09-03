جنوب سيناء – رضا السيد:

واصل فرع ثقافة جنوب سيناء، الاحتفال بمهرجان الثقافة الهندية التي انطلقت فعالياته بمنطقة سهوسكوير بمدينة شرم الشيخ، والمقام خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفد هندي رفيع المستوى، وعدد من الفرق الفنية والثقافية.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ، وتضمنت عرض فني لفرقة كورال الأطفال، والتي قدمت خلاله باقة من الاغاني المتنوعة على مسرح القصر، تلاه عرض الفيلم الهندي "RRR"، والذي يعد فيلم درامي تاريخي هندي باللغة التيلجو، وصدر عام 2022 من إخراج إس. إس. راجامولي.

الفيلم بطولة إن تي راما راو جونيور، ورام شاران، وأجاي ديفجان، وعاليا بهات، وشريا ساران، وساموثيراكاني، وراي ستيفنسون، وأليسن دودي، وأوليفيا موريس.

والفيلم تكريم خيالي لثوريين هنديين، ألوري سيتاراما راجو "شاران"، وكومارام بهيم "راما راو".

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع الثقافة، إن فعاليات مهرجان الثقافة الهندي انطلقت في يومها الأول من منطقة سهوسكوير بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والسفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند بالقاهرة، وتضمنت معرضًا للصور يوثق مسيرة العلاقات المصرية الهندية، ومعرضًا بأبرز المنتجات اليدوية والتراثية لأبناء جنوب سيناء، إلى جانب عروض فنية مبهرة للفرق الهندية والمصرية جسدت التنوع الثقافي والحضاري.

وأوضحت مدير فرع الثقافة، في تصريح اليوم، أنه جرى تواصل فعاليات المهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ لليوم الثاني ضمن خطة أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة.





