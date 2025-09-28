ضبط دجاج ولحوم مجهولة المصدر داخل مطعم في الإسماعيلية

بالصور- توقيع عقود المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد المغربي، ومديريتي الطب البيطري، والصحة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية 175 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجزر، والمجهولة المصدر ، كما تم ضبط أحد المطاعم لقيامه بتقليد علامة تجارية لأحد المطاعم الكبرى، وبحوزته ما يقرب من 200 كيلو مجزئات دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.