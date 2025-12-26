وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الموقف المصري إزاء تطورات القضية الفلسطينية يقوم على ثوابت واضحة لا تقبل المساومة، مشددًا على وجود "خطين أحمرين" لا يمكن تجاوزهما تحت أي ظرف.

وأوضح "عبدالعاطي"، خلال لقاء مع التلفزيون المصري، أن الخط الأحمر الأول يتمثل في الرفض التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن المنطقتين تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ، وأنهما معًا يشكلان الإقليم الكامل للدولة الفلسطينية القادمة.

وأضاف وزير الخارجية، أن الحديث في المرحلة الحالية ينصب على تمكين السلطة الفلسطينية، وعلى الارتباط العضوي الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما جزأين لا ينفصلان من الأرض الفلسطينية، وأي طرح يخالف ذلك يعد مرفوضًا جملة وتفصيلًا.

وأشار إلى أن الخط الأحمر الثاني يتمثل في الرفض القاطع لأي مخططات تهدف إلى تقسيم قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يثار من أفكار حول تقسيم القطاع إلى مناطق "حمراء" و"خضراء" أو إخضاع أجزاء منه لسيطرة مباشرة وحرمان باقي السكان من الحقوق الأساسية، هو حديث عبثي ولا يمكن القبول به أو التوافق عليه.

وشدد وزير الخارجية على أن أي تصورات تقوم على التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني، أو حرمان الغالبية من الغذاء والمياه وإعادة الإعمار تحت ذرائع أن بها حماس، ما هو إلا عبث ولن يتم التوافق عليه.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"