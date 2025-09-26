إعلان

"العربية اطبقت".. انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

كتب : مصراوي

12:38 م 26/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (4)
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (5)
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (3)
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية أبو سنيطة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية صباح اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقل ثقيل نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

فوجئ الأهالي بسقوط السيارة بشكل مفاجئ، وبالكشف على حالة السائق تبين أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت وزارة النقل أن الطريق الإقليمي اتجاه "السادات – بنها" مغلق مؤقتًا ضمن أعمال الصيانة الجارية، بينما تستمر حركة المرور في الاتجاه الآخر بشكل طبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة نقل محافظة المنوفية الطريق الإقليمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابًا في حريق مصنع ملابس بالمحلة