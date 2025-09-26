المنوفية - أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية أبو سنيطة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية صباح اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقل ثقيل نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

فوجئ الأهالي بسقوط السيارة بشكل مفاجئ، وبالكشف على حالة السائق تبين أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت وزارة النقل أن الطريق الإقليمي اتجاه "السادات – بنها" مغلق مؤقتًا ضمن أعمال الصيانة الجارية، بينما تستمر حركة المرور في الاتجاه الآخر بشكل طبيعي.