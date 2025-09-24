إعلان

بالصور- النيران تلتهم محلين تجاريين بالفيوم والإطفاء تتدخل قبل امتدادها للمنازل

كتب : مصراوي

05:00 م 24/09/2025
الفيوم- حسين فتحى:

اشتعلت النيران في محلين تجاريين بمدينة إطسا في الفيوم، وكادت أن تمتد إلى المنازل المجاورة ومستشفى إطسا المركزي، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء والحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع.

بدأت الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محلين يقعان بالقرب من مستشفى إطسا المركزي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للتعامل مع الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي وقع في محل لبيع وصيانة أجهزة الهاتف المحمول، ما أدى إلى امتداد النيران إلى محل أحذية مجاور، وتسببت في احتراق معظم محتوياتهما.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

