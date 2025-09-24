الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت زوجة المتهم في الواقعة المعروفة بـ "مذبحة العامرية" تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزت الإسكندرية، وذلك في أقوالها أمام النيابة العامة، مؤكدة أن زوجها غادر المنزل منذ أغسطس 2024.

وأوضحت أن لم يترك المنزل برغبته ولكن أبعد عنه بقرار من عقد جلسة عرفية لأهالي المنطقة بسبب تضرر الجيران من سوء سلوكه وتصرفاته وتعديه على حقوق الجيرة.

وأضافت الزوجة في التحقيقات أنه حاول مرار عودة العلاقة الزوجية بينهما ولكنها كانت ترفض، ويوم الواقعة هددها بقتل البنتين في حالة عدم عودتها إلى المنزل، وعندما رفضت ارتكب جريمته.

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بطعن شخص لنجلتيه وانتحاره بمساكن مبارك بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مقتل طفلة وإصابة شقيقتها الصغرى على يد والدها وانتحاره عقب ارتكابه الجريمة، انتقامًا من زوجته بسبب خلافات زوجية لإصرارها على إعطائه حقوقه الشرعية.

تحرر المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية بالواقعة، وباشر المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام التحقيق في الواقعة.

