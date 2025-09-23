كشف تفاصيل جريمته ومات.. ماذا قال مرتكب مذبحة العامرية في الإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أدلى المتهم بقتل طفلته والشروع في قتل شقيقتها بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، باعترافات تفصيلية داخل المستشفى قبل لحظات من وفاته متأثرًا بإصابته التي ألحقها بنفسه عقب الجريمة التي عرفت بـ "مذبحة العامرية".

وقال الأب المتهم "أحمد.ع.م"، عامل، إنه كان دائم الخلاف مع زوجته، وفي شهر أغسطس عام 2024 ترك منزل الزوجية وطفلتيه "رويده" 16 سنة، و"رقية" 10 سنوات، رفقة زوجته وانتقل للعيش بمفرده في شقة ببلوك 178 بمساكن مبارك بالعامرية.

وأرجع المتهم في أقواله، سبب الخلافات الزوجية إلى امتناع زوجته عن إعطائه حقوقه الشرعية دون أي سبب، مؤكدًا أنه حاول خلال تلك الفترة أكثر من مرة العودة إلى زوجته إلا أنها رفضت.

وحول تفاصيل الجريمة، كشف الزوج قبل وفاته أنه يوم السبت الماضي اتصل هاتفيًا بابنته الكبرى رويده وطلب منها إحضار شقيقتها لاستلام حقيبة اشتراها لها للمدرسة.

وأضاف: "بعد حضورهم اتصلت بزوجتي وقولت لها أني احتجزت البنتين عندي في الشقة وإني محتاجها ومشتاق لها كزوجة إلا أنها رفضت الحضور فهددتها بقتل البنتين لو محضرتش".

ولفت إلى أنها لم تستجب لتهديداته فاستل سكين من المطبخ ونفذ تهديده بدافع الانتقام منه بطعن الابنة الكبرى في الرقبة وعند محاولتها الهرب تجاه باب الشقة سدد لها طعنات أخرى حتى سقطت أرضًا ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكد المتهم أن ابنته الصغرى كانت تترجاه ليترك ابنته الكبرى إلا أنه لاحقتها هي الأخرى حتى أمسك بها بجوار سرير غرفة النوم، وانهال عليها طعنًا بالسكين في رقبتها.

وأوضح المتهم أن الصغيرة عقب الطعنة حاولت الهرب فلاحقها حتى أمسك بها ثانية بمدخل المطبخ وطعنها مرة أخرى قبل أن تنجح أخيرًا في الهرب وتستنجد بأحد الجيران.

وأضاف أنه عقب ذلك حاول إنهاء حياته عن طريق طعن نفسه عدة طعنات في مواضع مختلفة من صدره وعنقه وبطنه.

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بطعن شخص لنجلتيه وانتحاره بمساكن مبارك بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مقتل طفلة وإصابة شقيقتها الصغرى على يد والدها وانتحاره عقب ارتكابه الجريمة، انتقامًا من زوجته بسبب خلافات زوجية لإصرارها على إعطائه حقوقه الشرعية.

تحرر المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية بالواقعة، وباشر المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام التحقيق في الواقعة.



اقرأ أيضًا:

وعدهما بشنطة جديدة.. أب يقتل طفلته ويصيب الأخرى وينتحر بالإسكندرية

هربت بطعنة في رقبتها.. الطفلة الناجية من "مذبحة أبيها" بالإسكندرية

رفضت العودة فقتل ابنتيهما.. تفاصيل المكالمة الأخيرة في "مذبحة العامرية"