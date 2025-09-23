الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشف تقرير الطب الشرعي عن تفاصيل مروعة في واقعة قتل أب طفلته والشروع في قتل الثانية وانتحاره عقب ارتكابه جريمته بمساكن مبارك بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

ملابس ملطخة بالدماء

وأوضح التقرير أن الطفلة الأولى "رويده.أ.ع" والتي لقيت مصرعها، فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر متوسطة الطول والبنية قمحية البشرة ذات شعر رأس أسود اللون.

وتبين أن عموم جسدها ويديها وملابسها ملطخين بالدماء وترتدي من الملابس ما هو عبارة عن تيشرت بأكمام أسود اللون، ووجود جرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى يعلوه جرح طعني آخر أسفل الأذن اليسرى.

وبحسب التقرير يوجد جرح طعني ثالث بمؤخرة الرقبة من ذات الجهة ووجود جرح بسيط بأصبع البنصر من يدها اليمنى يتشبه في كونه مما يحدث جراء الإمساك بنصل آلة حادة.

6 طعنات

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الثانية "رقية.أ.ع"، إصابتها بجرح طعني شبه نافذ أسفل الرقبة من الأمام وجرحان طعنيان شبه نافذان أعلى الكتف الأيمن وجرح طعني بالوجه من الناحية اليمنى وجرح قطعي حول الرقبة من الناحية اليسرى وجرح طعني من الناحية الخلفية بالكتف الأيسر.

وأضاف التقرير الطبي الخاص بالمتهم "أحمد.ع.م" إصابته بجروح طعنية متعددة بالوجه مع اشتباه قطع بالأوردة والشرايين الرقبة والشرايين المغذية للمخ وجروح طعنية متعددة بالصدر مع وجود اشتباه بقطع بالأحشاء ونزيف بالبطن تلقي العلاج وتوفي عقب ذلك.

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بطعن شخص لنجلتيه وانتحاره بمساكن مبارك بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مقتل طفلة وإصابة شقيقتها الصغرى على يد والدها وانتحاره عقب ارتكابه الجريمة، انتقامًا من زوجته بسبب خلافات زوجية لإصرارها على إعطائه حقوقه الشرعية.

تحرر المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية بالواقعة، وباشر المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضًا:

وعدهما بشنطة جديدة.. أب يقتل طفلته ويصيب الأخرى وينتحر بالإسكندرية

هربت بطعنة في رقبتها.. الطفلة الناجية من "مذبحة أبيها" بالإسكندرية

رفضت العودة فقتل ابنتيهما.. تفاصيل المكالمة الأخيرة في "مذبحة العامرية"