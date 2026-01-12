إعلان

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفل فايد لعرضها على الطب النفسي

كتب : أميرة يوسف

04:21 م 12/01/2026

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، تأجيل نظر محاكمة المتهمة بقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، في واقعة عزبة الصفيح التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك لعرض المتهمة على الطب النفسي.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع المتهمة، الذي التمس إحالتها إلى جهة طبية مختصة لإعداد تقرير طبي مفصل يوضح حالتها النفسية ومدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وأفادت المحكمة بموافقتها على الطلب، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية لحين ورود التقرير الطبي وعرضه خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا للفصل في الدعوى وفق ما يسفر عنه الفحص الطبي.

