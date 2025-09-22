وعدهما بشنطة جديدة.. أب يقتل طفلته ويصيب الأخرى وينتحر بالإسكندرية

في جريمة هزت الإسكندرية، استغل أب براءة طفلتيه وأوهمهما بشراء "حقائب مدرسية جديدة" لاستدراجهما إلى مسكنه بمنطقة العامرية، قبل أن يرتكب مذبحة أسرية مروعة.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطار من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بطعن شخص لابنتيه وانتحاره بمساكن مبارك بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية بين المدعو "أ.ع.م" وزوجته "هـ.ب.ع" منذ شهر أغسطس من عام 2024 ترك على إثرها المنزل وانتقل للعيش بمفرده في المنزل محل الجريمة.

ووفقًا للتحقيقات حاول الزوج مرارًا التواصل مع زوجته لإنهاء الخلافات وعودة العلاقة الزوجية بينهما مرة أخرى إلا أن الزوجة رفضت.

تشير التحقيقات إلى أن الأب اتصل بطفلته الكبرى "ر" (16 عامًا) وطلب منها إحضار شقيقتها الصغرى معها "ر" (10 أعوام)، واعدًا إياهما بإحضار حقائب مدرسية جديدة لهما، ثم ما انفرد بهما في مسكنه حتى قتل الكبرى بعدة طعنات، وشرع في قتل الصغرى التي نجت بأعجوبة بعد فرارها مصابة.

وعقب ارتكاب جريمته، أنهى الأب حياته بالانتحار طعنًا بسكين، بينما لا تزال الطفلة الناجية تتلقى العلاج في المستشفى، في واقعة بدأت بوعد وانتهت بجريمة.

وحرر المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية بالواقعة، وباشر المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام التحقيق في الواقعة.