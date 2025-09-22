رفضت العودة فقتل ابنتيهما.. تفاصيل المكالمة الأخيرة في "مذبحة العامرية"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت التحقيقات في "مذبحة العامرية" بالإسكندرية، أن مكالمة هاتفية أخيرة بين الأب المنتحر وزوجته كانت الشرارة التي أشعلت جريمته التي انتهت بمقتل إحدى طفلتيه على يديه وإصابة الثانية إصابات حرجة، بعد أن رفضت العودة إليه، وقرر الانتقام.

تعود خلفية الواقعة إلى خلافات زوجية دفعت الأب "أ. ع. م" لترك منزل الزوجية في أغسطس الماضي، ومحاولاته المستمرة لإجبار زوجته "هـ.ب.ع" على العودة، والتي قوبلت بالرفض.

ووفقًا للتحقيقات، استدرج الأب طفلتيه "ر" (16 عامًا) و"ر" (10 أعوام) إلى مسكنه بوعد شراء "حقائب مدرسية جديدة". وعقب احتجازهما، أجرى مكالمة هاتفية أخيرة بزوجته طالبًا منها الحضور ومنحه "حقوقه الشرعية"، وعندما رفضت، هددها بقتل الطفلتين، فلم تستجب لتهديده.

وأمام إصرارها على الرفض، قرر الأب تنفيذ تهديده انتقامًا منها، فقتل ابنته الكبرى طعنًا، وأصاب الصغرى التي هربت بجرح في رقبتها، ثم أنهى حياته بالانتحار.

وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة التي حملت المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية، للوقوف على كافة ملابساتها.