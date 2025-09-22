هربت بطعنة في رقبتها.. الطفلة الناجية من "مذبحة أبيها" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري

على سرير أحد مستشفيات الإسكندرية، تصارع طفلة لم تتجاوز 10 أعوام من أجل الحياة، وهي الشاهدة الوحيدة والناجية بأعجوبة من مذبحة أسرية ارتكبها والدها بمنطقة العامرية، بسبب خلافات مع والدتها.

بدأت المأساة التي هزت مساكن مبارك، بخلافات زوجية دفعت الأب للعيش بمفرده ومحاولاته اليائسة لإجبار زوجته على العودة إليه، وهو ما تطور إلى استغلال براءة طفلتيه للانتقام.

وفقًا للتحقيقات، استدرج الأب طفلتيه بوعد شراء "حقائب مدرسية جديدة"، وما أن انفرد بهما حتى قتل شقيقتها الكبرى "ر" (16 عامًا) أمام عينيها. وحينما حاولت الطفلة الصغرى أن تترجاه، لاحقها وسدد لها طعنات في رقبتها، إلا أنها فرت منه هاربة لتستنجد بالجيران.

وعقب الجريمة، انتحر الأب بطعن نفسه، لتصبح الطفلة المصابة هي الشاهدة الوحيدة على الواقعة التي حملت المحضر رقم 10762 لسنة 2025، ويباشر التحقيق فيها المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام.