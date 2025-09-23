قرارات جديدة للنيابة في قضية "مذبحة العامرية" بعد وفاة الأب المتهم

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود وصيف، قرارات جديدة في إطار التحقيقات الجارية في واقعة قيام أب بقتل طفلته الكبرى والشروع في قتل شقيقتها الصغرى، قبل أن ينهي حياته طعنًا داخل مسكنه بمنطقة مساكن مبارك غرب الإسكندرية، والتي عرفت إعلاميًا بـ"مذبحة العامرية".

وجاءت قرارات النيابة بصرف زوجة المتهم "هـ.ب.ع" والشاهدين "م.م.ع" و"ح.ع.م" بعد سماع أقوالهم، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة المصابة "رقية.أ.ع" وضم التقارير الطبية النهائية الخاصة بها.

كما أمرت بنقل جثمان الطفلة المتوفاة "رويده.أ.ع" إلى مشرحة كوم الدكة، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة والأداة المستخدمة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات، بمعرفة أحد ذويها.

كما استعجلت النيابة ورود تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وأمرت بتحريز السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وذلك بعد استجواب الأب المتهم داخل المستشفى قبل وفاته، حيث أقر بنيته إنهاء حياته عقب ارتكاب الجريمة، مدفوعًا بخلافات أسرية ممتدة منذ أغسطس 2024.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "أحمد.ع.م" كان قد ترك منزل الزوجية وانتقل للعيش بمفرده، ثم استدعى طفلتيه إلى مسكنه يوم 20 سبتمبر الجاري بحجة تسليم حقيبة مدرسية للصغرى. وبعد احتجازه لهما، تواصل مع زوجته مطالبًا بحضورها، مهددًا بقتل الطفلتين في حال رفضها، وعند عدم استجابتها، أقدم على طعن ابنته الكبرى "رويده" في الرقبة، ثم لاحقها داخل الشقة ووجه لها عدة طعنات قاتلة.

كما طعن ابنته الصغرى "رقية" أثناء محاولتها التدخل، إلا أنها تمكنت من الفرار والاستنجاد بالجيران. وبعد ارتكاب الجريمة، طعن نفسه في مناطق متفرقة من جسده، ونُقل إلى المستشفى حيث توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته.

وقد تم تحرير المحضر رقم 10762 لسنة 2025 قسم أول العامرية، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة الملابسات واستكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

وعدهما بشنطة جديدة.. أب يقتل طفلته ويصيب الأخرى وينتحر بالإسكندرية

هربت بطعنة في رقبتها.. الطفلة الناجية من "مذبحة أبيها" بالإسكندرية