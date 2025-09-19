حفرة تقود لفضيحة.. صور جديدة تكشف عملية التنقيب عن الآثار بمستوصف دشنا

حين كانت الصحراء الغربية بحرًا.. حكاية كهف السباحين الغامض فى الوادي الجديد

قنا - عبد الرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على صور جديدة للسرداب الذي جرى حفره داخل مستوصف صحي بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، في واقعة تعد من أغرب محاولات التنقيب عن الآثار داخل مؤسسة حكومية.

وأظهرت الصور مدخلًا ضيقًا يؤدي إلى سلم داخلي، وُجد بداخله مروحة كهربائية وبعض المصاطب المتهشمة وبقايا أطعمة، ما يشير إلى استمرار الحفر لفترات متقطعة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط دجال لعب الدور الأكبر في إقناع موظفين بوجود مقبرة فرعونية أسفل المستوصف، وتولى الإشراف على الحفر.

ووفق التحريات، استغل المتهم طمع الموظفين وأوهمهم بالثراء، فحصل منهم على مبالغ مالية ووجبات وهدايا، مستغلًا أجواء مولد الشيخ جلال القريب من الموقع، قبل أن يلوذ بالفرار، وأمرت النيابة بحبس أربعة موظفين على ذمة التحقيقات.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بقنا أن لجنة تفتيش برئاسة صيدلي لاحظت وجود غرفة مغلقة بقفل حديدي داخل المستوصف، وبعد أن أغلق الموظف المسؤول هاتفه لساعتين متواصلتين، تقرر كسر القفل، لتكتشف اللجنة وجود مرتبة حمراء تخفي أسفلها حفرة مدعمة بعروق خشبية، تؤدي إلى سرداب محفور بغرض التنقيب.

وأثارت الواقعة دهشة الأهالي الذين وصفوها بـ"الجريمة المزدوجة" بحق الخدمة الطبية والآثار المصرية، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لكشف أبعاد القضية كاملة.



