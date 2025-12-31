20 منحة دكتوراه بفرنسا مقابل 1770 يورو شهريًا.. شروط ورابط التقديم

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن 20 منحة، بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026.

وأشار إلى المنحة ستكون لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه، مع منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الاشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)، ومنح لمدة 18 شهر بنظام الاشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

ولمزيد من المعلومات اضغط هنا الموقع الرسمي لإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. اضغط هنا

وفيما يلي جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

شروط القبول

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عامًا في تاريخ بدء الاعلان.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه من قبل.

أن يكون المتقدم مدرس مساعد أو باحث مساعد وأن يكون حاصل على الماجستير في تخصص البعثة.

أن يكون تسجيل موضوع الرسالة شرط للسفر.

التسجيل للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد المدة عن 3 أعوام في تاريخ الإعلان.

أن يكون الدارس غير مشترك في مشاريع أخرى جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية (بمستوى لغوي المطلوب في اللغة الانجليزية 5.5 IELTS أو إجادة اللغة الفرنسية (بمستوى لغوي TCF أو DELF B2.، على أن تكون شهادة اللغة سارية في تاريخ بداية الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم

استمارة البيانات باللغة العربية معتمدة ومختومة مستوفاة جميع البنود بما فيها التخصص العام والدقيق من الجهة الموفدة (الكلية / الجامعة).

بيان معتمد بالدرجة الجامعية الأولى والتقدير العام في التخرج باللغة الانجليزية .

بيان بالتدرج الوظيفي للأطباء المتقدمين للبعثات (فترة طبيب مقيم) معتمدة ومختومة من الجهة الموفدة .

شهادة الماجستير باللغة الانجليزية معتمدة ومختومة أو ما يعادلها (شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات).

شهادة بتاريخ التسجيل للدكتوراه معتمدة ومختومة من جهة العمل (موافقة الجامعة على التسجيل).

أصل شهادة اللغة الانجليزية بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحة فى تاريخ بدء الإعلان.

موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثة معتمدة ومختومة من أ. د. /عميد الكلية أو رئيس المركز البحثى Endorsement Letter

افادة معتمدة ومختومة من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثة او منحة بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات (اشراف مشترك ـ بعثه خارجية ـ منحة مقدمة للدولة ، احد البرامج الممولة على نفقة البعثات ).

خطاب دعوة من أحد الأساتذة بفرنسا يحدد المواعيد المقترحة ( موافقة المشرف الأجنبى ولا يشترط تقديم خطاب قبول نهائى من الجامعة عند التقدم ) .

تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

خطاب توصية من أحد الأساتذة باللغة الانجليزية أو الفرنسية.

مشروع خطة الدراسة للدكتوراه باللغة الانجليزية أو الفرنسية.

لا تزيد عن ( 6-10) صفحات.

أن تكون معتمدة ومختومة من المشرف الرئيسى ورئيس القسم وعميد الكلية أو رئيس المركز البحثى.

موضح بها ما سيتم دراسته بفرنسا ( إجراء تجارب ، تحليل بيانات ،.....).

موضح بها الجدول الزمني المتوقع لإنهاء هذه الأبحاث بفرنسا.

نسخة من اتفاقية موضوع البحث المشترك الدولي ( بنظام الدكتوراه المشتركة لمدة 18 شهر) مع تقديم ما يفيد الالتحاق ببرنامج الدكتوراه بالجامعة بفرنسا.

نسخة من اتفاقية الإشراف المشترك الدولية ( لنظام الإشراف المشترك لمدة 12 شهر) موقعة من المشرفين المشاركين.

معايير الاختيار

تقوم لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلي السفارة الفرنسية ووزارة التعليم العالي المصرية بتقييم المرشحين على أساس التالي:

التفوق العلمي.

مواءمة المشروع مع موضوع رسالة الدكتوراه.

تعزيز التعاون الكامل بين المعامل البحثية في كل من الجامعات المصرية والفرنسية.

معرفة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود على الدولتين من مشروع البحث.

إجادة احدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وفقًا للمستوى المطلوب.

يتحمل الجانب الفرنسي تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وايابًا وفقاً لكل برنامج، رسوم استخراج التأشيرة، رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية وذلك لبرنامج الدكتوراه المشتركة فقط، تكاليف عقد دورة مكثفة في اللغة الفرنسية عبر الإنترنت لغير الناطقين بالفرنسية، تكاليف عقد برنامج التدريب على منهجية البحث العلمي عبر الانترنت الذي تقدمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

ويمنح الدارس صفة "حاصل على منحة من الحكومة الفرنسية"، والتي تتيح للدارس استخدام السكن الجامعي المدعوم، وأيضًا تخفيض في المواصلات العامة والأنشطة الثقافية، ويتحمل الجانب الفرنسي جزء من بدل المعيشة يقدر بقيمة (695 يورو / شهريًا لكل دارس).

في سياق متصل، تتحمل جمهورية مصر العربية مبلغ (1075 يورو/ شهريًا لكل دارس) حيث يقوم المكتب الثقافي المصري بفرنسا بالمتابعة العلمية والمالية للدارسين المقبولين طوال فترة البعثة.

وللراغبين في التقديم من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا ، حيث ينتهي التقديم علي منح يوم 12 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرًا.