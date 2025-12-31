انهيار حفرة صرف ينهي حياة شاب بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي عامل شاب مصرعه أثناء تأدية عمله، إثر انهيار كتل ترابية عليه داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة طيبة الجديدة، شمالي محافظة الأقصر.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

كشفت المعاينة الأولية للجهات المعنية، التي انتقلت فور تلقي الإخطار إلى منطقة "620" السكنية بالمدينة، أن الضحية يدعى "علاء بخيت مهران" (23 عامًا).

وتبين أنه كان يباشر مهام عمله في حفر وتجهيز غرفة صرف صحي، وأثناء تواجده في القاع، انهارت عليه جوانب الحفرة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان من أسفل الأتربة، وجرى نقله تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.