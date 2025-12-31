مأساة في الكرنك.. العثور على جثمان شاب داخل منزله بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أقدم شاب (27 عامًا) على إنهاء حياته داخل مسكنه في منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، في واقعة تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على الشاب جثة هامدة داخل غرفته، وتبين من المعاينة الأولية وجود آثار شنق باستخدام حبل مثبت في سقف الغرفة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول أسباب ودوافع الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة "خط ساخن" لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار. وتخصص وزارة الصحة والسكان الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية لتلقي الاستفسارات وتقديم المساندة على مدار اليوم عبر الأرقام:

08008880700

0220816831