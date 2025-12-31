إعلان

مأساة في الكرنك.. العثور على جثمان شاب داخل منزله بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:50 ص 31/12/2025

جثة - أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

أقدم شاب (27 عامًا) على إنهاء حياته داخل مسكنه في منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، في واقعة تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على الشاب جثة هامدة داخل غرفته، وتبين من المعاينة الأولية وجود آثار شنق باستخدام حبل مثبت في سقف الغرفة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول أسباب ودوافع الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة "خط ساخن" لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار. وتخصص وزارة الصحة والسكان الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية لتلقي الاستفسارات وتقديم المساندة على مدار اليوم عبر الأرقام:
08008880700
0220816831

الكرنك محافظة الأقصر الأجهزة الأمنية النيابة العامة جثة شاب

