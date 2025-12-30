وزير العدل يُعزي أسرة "مستشارة انتخابات النواب" في قنا (صور)

"بابا نويل" بين المعابد.. الأقصر كاملة العدد في استقبال العام الجديد (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

توجه وفد رفيع المستوى يتقدمه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى محافظة قنا، لتقديم واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام صبري الأنصاري، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية، والتي لقيت مصرعها في حادث سير أليم بمركز نقادة.

شهدت مراسم العزاء حضورًا تنفيذيًا مكثفًا، حيث رافق الوزير كل من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ولفيف من القيادات القضائية والتنفيذية، لمواساة أسرة الفقيدة.

رحيل بعد إغلاق الصناديق

وسلط العزاء الضوء على السياق البطولي لرحيل الفقيدة، حيث تعرضت سيارتها للحادث على الطريق الصحراوي (قنا - الأقصر) عند مدخل قرية "المنيرة الحديثة"، وذلك أثناء عودتها عقب انتهائها من أداء مهامها الوطنية في الإشراف على "انتخابات مجلس النواب 2025".

شهيدة الواجب الوطني

ومن جانبه، أكد محافظ قنا في كلمات مؤثرة لأسرة الراحلة، أن المستشارة سهام الأنصاري تُعد "شهيدة للواجب الوطني"، مشددًا على أن تضحيات أبناء الوطن المخلصين ستظل محل تقدير واحترام دائمين، وأن مسيرتها ستبقى نموذجًا مشرفًا في التفاني وخدمة العدالة حتى اللحظات الأخيرة.

وأعرب الحضور عن خالص تعازيهم، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.