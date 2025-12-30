الأقصر - محمد محروس:

في مشهد يمزج بين عراقة الحضارة الفرعونية وأجواء الاحتفالات العالمية، اكتست مدينة الأقصر حلة جديدة استعدادًا لليلة رأس السنة الميلادية، حيث تحولت الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة طريق الكورنيش ومحيط المعابد الأثرية، إلى "كرنفال مفتوح" تزينه الإضاءات الملونة ومجسمات "بابا نويل"، في إطار خطة المحافظة للظهور بالشكل اللائق أمام زوارها من مختلف الجنسيات.

انتعاشة سياحية كبرى

اقتصاديًا، كشف محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية، عن مؤشرات إيجابية قوية، مؤكدًا ارتفاع نسب الإشغال السياحي بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الأقصر تشهد توافدًا كثيفًا للسائحين الراغبين في قضاء ليلة رأس السنة وسط المعالم الأثرية الفريدة، مما يعكس "عودة قوية" للحركة السياحية ويعزز مكانة المدينة كوجهة عالمية.

احتفالات بروح التراث

وعلى صعيد القطاع الفندقي، أنهت المنتجعات والفنادق استعداداتها ببرامج احتفالية صُممت خصيصًا لهذه المناسبة، تضمنت فقرات فنية وموسيقية وعروضًا تراثية تعكس الطابع الحضاري للأقصر، لتقديم تجربة متكاملة للنزلاء.

وتناغمت هذه الجهود مع القطاع التجاري، حيث تسابقت المحلات والكافيهات في تزيين واجهاتها وتقديم عروض جذابة، مما خلق حالة من الرواج التجاري الملحوظ في أسواق المدينة.

استنفار خدمي

ولتأمين هذه الأجواء الاحتفالية، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها الميدانية، عبر حملات نظافة ورفع مخلفات تعمل على مدار الساعة، بالتوازي مع أعمال تجميل الشوارع ودهان الأرصفة وتشذيب الأشجار، لضمان أن تكون "عاصمة التاريخ" في أبهى صورها الحضارية خلال موسم الاحتفالات.