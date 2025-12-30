"بابا نويل" بين المعابد.. الأقصر كاملة العدد في استقبال العام الجديد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

في جولة ليلية مفاجئة كسرت روتين العمل المعتاد، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفتيشًا ميدانيًا واسعًا شمل الشرايين الرئيسية لمدينة المنصورة، موجهًا رسالة حادة للجهاز التنفيذي مفادها أنه "لا مبرر للتقصير" في الخدمات المقدمة للمواطنين.

شروط صارمة لتأمين الأسواق

أبرز محطات الجولة كانت في منطقة "سوق الخواجات"، حيث شدد المحافظ على إجراءات السلامة المهنية بشكل غير قابل للتفاوض.

وأصدر تعليمات فورية بإلزام كل محل تجاري بتوفير "طفايتي حريق" كحد أدنى، لضمان السيطرة الأولية في حال نشوب أي حريق حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مكلفًا رئيس الحي بالتنسيق الميداني للتأكد من جاهزية وتشغيل حنفيات الحريق بالمنطقة.

حرب على العشوائية والضوضاء

شملت الجولة المرور على شوارع "المشاية، الجمهورية، جيهان، والترعة"، حيث تابع المحافظ انتظام الحركة المرورية والتزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية.

وأصدر "مرزوق" حزمة توجيهات عاجلة للواء عماد عبد الله، السكرتير العام، ورؤساء الأحياء (شرق وغرب)، تضمنت:

- حظر مكبرات الصوت: تكثيف الحملات لمنع التلوث السمعي نهائيًا.

- ضبط مركبات "التوك توك": ملاحقة المخالفين لمنع العشوائية في الشوارع الرئيسية.

- إزالة الإشغالات: منع الباعة الجائلين من إعاقة حركة السير والمرور، مع التأكيد على استمرارية الحملات وعدم تحولها إلى نشاط مؤقت.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن هذه الزيارات المفاجئة "لن تتوقف"، وأن المعيار الوحيد للتقييم هو رضا المواطن وتحسن مستوى النظافة والخدمات على أرض الواقع.