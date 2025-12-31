وزارة الدفاع التايوانية: 35 طائرة صينية عبرت المضيق خلال 24 ساعة



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنّ 35 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة: "تمّ رصد 77 طائرة عسكرية صينية، إلى جانب 17 سفينة بحرية و8 سفن رسمية تعمل بالقرب من تايوان خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت الوزارة، أنّ "الطائرات التي عبرت خط الوسط دخلت مناطق تحديد الهوية الجوية الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان"، مؤكدة أنّها تتابع الوضع عن كثب وتستجيب له حسب الحاجة، وفقا للعربية.