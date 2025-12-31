إعلان

وزارة الدفاع التايوانية: 35 طائرة صينية عبرت المضيق خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

04:55 ص 31/12/2025

طائرات صينية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنّ 35 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة: "تمّ رصد 77 طائرة عسكرية صينية، إلى جانب 17 سفينة بحرية و8 سفن رسمية تعمل بالقرب من تايوان خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت الوزارة، أنّ "الطائرات التي عبرت خط الوسط دخلت مناطق تحديد الهوية الجوية الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان"، مؤكدة أنّها تتابع الوضع عن كثب وتستجيب له حسب الحاجة، وفقا للعربية.

طائرات صينية مضيق تايوان تايوان الصين وتايوان الصين وزارة الدفاع التايوانية

