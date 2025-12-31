أجمل 25 صورة رومانسية لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم في عام 2025

يعيش لاعب كرة القدم، أغلب فتراته داخل الملاعب ما بين المباريات التي يشارك فيها والمعسكرات، التي يقضي خلالها أغلب مسيرته، لذا يكون في أغلب الأوقات بعيدا عن أفراد أسرته.

ومع ابتعاد لاعبي كرة القدم باستمرار عن أسرهم لفترات طويلة، نجد أنهم يغتنمون أي فرصة أو فترة راحة يحصلون عليها لمشاركة عائلاتهم وزوجاتهم أفضل اللحظات.

ونجد دائما أن نجوم كرة القدم، يشاركون متابعيهم أفضل الصور الرومانسية مع زوجاتهم في مناسبات مختلفة، بشكل خاص نجوم الأهلي والزمالك، الذين يحرصون باستمرار على اصطحاب زوجاتهم في العديد من المناسبات والاحتفالات.

وتعد ياسمين حافظ زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، من أشهر زوجات اللاعبين في الملاعب المصرية، لظهورها المستمر رفقة زوجها في كافة المناسبات واحتفالها معه بأغلب الألقاب والبطولات التي يتوج بها اللاعب.

وبخلاف زوجة إمام عاشور، فيظهر عدد من زوجات نجوم المارد الأحمر في الاحتفالات باستمرار، منهم زوجة محمد هاني التي ظهرت معه خلال الاحتفال ببطولة الدوري الموسم الماضي، كذلك زوجة مروان عطية التي تحرص على الظهور رفقة زوجها بشكل مستمر.

وفي المقابل تظهر ملك أحمد زوجة نجم الزمالك حسام عبد المجيد، رفقة زوجها باستمرار سواء في المناسبات الخاصة أو في الملاعب ومنها احتفالها معه بتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026 داخل الملعب.

