بالصور.. أسيوط تطلق ملتقى "الوعي الوطني" لتحصين شباب الصعيد

أسيوط - محمود عجمي:

تحت شعار "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات"، شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، انطلاق فعاليات "ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد"، والذي يضم شباب (أسيوط، الوادي الجديد، المنيا، سوهاج)، بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم.

احتضنت قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة الحدث، بحضور رفيع المستوى ضم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، مما أضفى طابعًا تكامليًا على الملتقى الذي يجمع قيادات الصعيد.

معركة "بناء الإنسان"

وفي كلمته الافتتاحية، وضع محافظ أسيوط "النقاط على الحروف" بشأن أهداف الملتقى، مؤكدًا أن المحافظة تمثل "قلب الصعيد النابض" ومنبرًا للحوار الجاد.

وشدد "أبو النصر" على أن الدولة تخوض معركة حقيقية عنوانها "بناء الإنسان"، معتبرًا الوعي الوطني "خط الدفاع الأول" لحماية الدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وربط المحافظ بين أهداف الملتقى ورؤية "الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن الأولوية هي لإعداد جيل يؤمن بسيادة القانون وعدالة المؤسسات، موضحًا أن نشر "ثقافة التحكيم" والوعي القانوني هو جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية.

جبهة موحدة للصعيد

وتوحدت رؤى قيادات الصعيد خلال الجلسة؛ حيث أشاد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالمبادرة كنموذج لإشراك الشباب في قضايا الوطن، بينما وصف الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الوعي الشامل بأنه "درع الأمان" من المخاطر.

ومن جانبه، نقل المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، رسالة واضحة مفادها أن "الصعيد سيظل صمام الأمان للدولة المصرية"، مؤكدًا أن الملتقى جزء أصيل من الدفاع عن الهوية والمستقبل.

حضور تنفيذي وقضائي

وشهد الملتقى مشاركة وفد رفيع من المحكمة العربية للتحكيم، ضم المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح الأمين العام للمحكمة، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب، وهشام عوض رئيس الجهاز العربي للتسويق، وقيادات أخرى.

كما حضر من الجانب التنفيذي المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام أسيوط، وقيادات المحافظة وسكرتارية سوهاج، إلى جانب لفيف من رجال الدين والشخصيات العامة وشباب المحافظات الأربع.