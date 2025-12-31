أرواح في المدينة تستعرض إبداعات كوكب الشرق بالأوبرا

تستهل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، العام الجديد 2026 بأمسية من سلسلة أرواح فى المدينة تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى، تحمل عنوان "أم كلثوم بنت مصر .. شمس لا تغيب".

وتأتى ضمن مشروعه الثقافى "القاهرة عنوانى" وتعقد فى إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى، وذلك فى السادسة مساء الخميس الأول من يناير على المسرح الصغير.

يمثل اللقاء الليلة السنوية الرابعة فى حب كوكب الشرق، ويشهد رحلة بحثية وتأملية فى إبداعات أم كلثوم، وما ارتبط بها من ذكريات ومحبة راسخة فى الوجدان، مع إلقاء الضوء على تأثيرها الإنسانى والفنى الممتد عبر الأجيال، ودورها المحورى فى تشكيل مسار الغناء العربى فضلًا عن قراءة معمقة للأبعاد الروحية والوطنية البارزة فى أعمالها الخالدة.

يذكر أن سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع " القاهرة عنوانى برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون دار الأوبرا المصرية.