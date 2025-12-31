سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 30-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6733 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5890 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5048 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3928 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2805 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 209370 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.82% إلى نحو 4366 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.