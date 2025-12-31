مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

بحر ومناسبات وجوائز..أجمل 25 صورة رومانسية لأحمد حسام ميدو وزوجته 2025

كتب : مصراوي

04:05 ص 31/12/2025 تعديل في 04:18 ص
القاهرة - مصراوي

حرصت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على مشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أجمل لحظاتها مع زوجها أحمد حسام ميدو.

وظهرت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشر صور تجمعها بزوجها أحمد حسام ميدو، وظهرت يسرا وهى تدعم زوجها في حفلات جوائزه كما حرصت على مشاركة صورهما في المصيف في أجواء رائعة.

وتزوج أحمد حسام ميدو من يسرا الليثي عام 2002، وأنجبت يسرا الليثي من ميدو ثلاثة أولاد وهم "على وحسين وهشام".

ويعمل أحمد حسام ميدو الآن مذيعا ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، بينما تقدم يسرا الليثي برنامج بودكاست يعرض على يوتيوب "اكتشفي جمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو ميدو يسرا الليثي زوجة ميدو صور زوجة ميدو من هي زوجة ميدو إنستجرام يسرا الليثي زوجة ميدو

