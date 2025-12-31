غاب عن 2025.. أجمل 25 صورة رومانسية تجمع محمد عواد وزوجته في 2025

رسالة حزينة من كهربا لامح الدولي في يوم ميلاده

ظهرت في فيلم حين ميسرة.. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة عماد متعب

"زوجته إعلامية شهيرة وبنته لاعبة في الأهلي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن

القاهرة - مصراوي

حرصت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على مشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أجمل لحظاتها مع زوجها أحمد حسام ميدو.

وظهرت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشر صور تجمعها بزوجها أحمد حسام ميدو، وظهرت يسرا وهى تدعم زوجها في حفلات جوائزه كما حرصت على مشاركة صورهما في المصيف في أجواء رائعة.

وتزوج أحمد حسام ميدو من يسرا الليثي عام 2002، وأنجبت يسرا الليثي من ميدو ثلاثة أولاد وهم "على وحسين وهشام".

ويعمل أحمد حسام ميدو الآن مذيعا ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، بينما تقدم يسرا الليثي برنامج بودكاست يعرض على يوتيوب "اكتشفي جمالك".