ننشر صور مستوصف دشنا.. حفر موظفون سردابًا داخله بحثًا عن الآثار

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (شارع أبو قير)، في القطاع الممتد من سيدي جابر وحتى منطقة رشدي، والذي يُعد من المحاور الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

ويأتي المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير الشرايين المرورية الرئيسية وتخفيف التكدسات في المناطق الحيوية، مع الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة أثناء تنفيذ المشروعات التنموية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي بشأن خطة التشجير في الجزيرة الوسطى بنطاق المشروع، حيث من المقرر زراعة نحو 90 شجرة ونخلة، بينها أنواع طاردة للحشرات، إلى جانب 900 شجيرة عطرية مزهرة، و20 ألف من مغطيات التربة، وذلك في المسافة الممتدة من سيدي جابر وحتى ميدان رشدي.

ووجّه المحافظ مديرية الطرق والنقل بمراعاة أماكن المنحدرات (الرامبات) المخصصة لتسهيل حركة الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الهمم وكبار السن، كما شدد على اختبار صلاحية شنايش الأمطار بنطاق المشروع، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والبلدورات، وإنهاء أعمال الإنارة والتشجير.

في سياق متصل، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين المتواجدين بالشارع، ووجّه رئيس حي شرق بتنفيذ حملة لإزالة إشغالات الطريق وتعديات المحال والباعة الجائلين بشارع مصطفى كامل، لتسهيل حركة السيارات والمارة، كما كلف إدارة المرور بمراجعة مواقف السيارات العشوائية ومحاسبة السائقين المخالفين لتسعيرة الركوب.

شارك في الجولة نائبة المحافظ، والمستشار الزراعي للمحافظة، ومدير مديرية الطرق والنقل، ورئيس الحي، إلى جانب الأجهزة التنفيذية المعنية.