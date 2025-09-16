فحص عينات بنفسه.. محافظ أسوان يفاجئ مخبزًا في كوم أمبو

ابتسامة النصر.. الطفلة إيمان تهزم السرطان بعد عامين من العلاج بالأقصر

أسوان – إيهاب عمران:



قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة لأحد المخابز البلدية بمدينة كوم أمبو، وذلك في إطار متابعته المستمرة لضمان جودة الخبز وتوافره للمواطنين.

وحرص المحافظ على فحص عينات من الخبز بنفسه، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الخبز، التي تعد أحد أهم أوجه الدعم للمواطن البسيط.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالوزن الرسمي للرغيف وجودة الدقيق المستخدم، ووجه مسؤولي التموين بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات المفاجئة ستتواصل بشكل دوري على المخابز والأسواق والمنشآت الخدمية بهدف تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط.