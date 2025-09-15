إعلان

محافظ القليوبية يشدد على صيانة المدارس قبل الدراسة (صور)

05:47 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    جولة تفقدية أجراها المحافظ لعدد من المدارس
    جولة تفقدية أجراها المحافظ لعدد من المدارس
    جولة تفقدية أجراها المحافظ لعدد من المدارس
    جولة تفقدية أجراها المحافظ لعدد من المدارس
    جولة تفقدية أجراها المحافظ لعدد من المدارس
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شدد محافظ القليوبية على سرعة إنهاء كافة أعمال الصيانة بالمدارس، موجهًا بتشكيل لجان عاجلة لرفع تقارير مفصلة له شخصيًا عن جاهزية الفصول ودورات المياه قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ على عدد من المدارس في بنها وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية.

وافتتح المحافظ، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة مشتهر الثانوية المشتركة بطوخ، المقامة بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 15 فصلًا.

كما اطمأن خلال الجولة على توافر الكتب الدراسية، وأمر بتسليمها للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة لضمان انتظام العملية التعليمية.

واستجابة لمطالب بعض المدارس، وجه المحافظ بإنشاء حرم آمن وفناء مسور للمدارس التي تفتقر إلى ساحات لطلابها.

وأشاد بجهود بعض مديرات المدارس في الحفاظ على الانضباط والنظافة، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في إنشاء مدارس جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية.

محافظ القليوبية استعداد المدارس بداية العام الدراسي صيانة المدارس
