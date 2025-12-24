بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق (فيديو)

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من احتفالها بالكريسماس.

ونشرت هيفاء وهبي، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية إطلالة جريئة وفستان أحمر قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، وأجازة سعيدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوة وجمال، أحى واحدة، قمر، كريسماس بطعم الفخامة مع أيقونة الأناقة والشرق، كل ما تكبر تحلى".

وكان النائب العام، قد أحال البلاغ المقدم من دفاع الفنانة هيفاء وهبي إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيه بشأن فبركة ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء منسوبة لها.

وكان محامي هيفاء وهبي، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتضمن تناقل مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة لها، متهمًا العديد من الحسابات والجروبات على فيسبوك وتليجرام وتيك توك بفبركة هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات التواصل المختلفة، موضحا أن البلاغ شمل كل الصفحات والحسابات التي أنشأت وتناقلت فيديوهات وصور فاضحة وخادشة للحياء مفبركة، ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك المقالات الصحفية على بعض المواقع الإلكترونية التي روجت لهذه الأكاذيب.

وأشار محامي هيفاء وهبي إلى أنه تم عرض هذه الصور والفيديوهات على مكتب استشاري للتقنية الفنية، وأظهر التقرير أن جميع الفيديوهات والصور مصطنعة ومفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيتم إرفاق هذا التقرير كدليل للجهات الشرطية والقضائية، وطالب بعرض جميع الروابط وما تحويه من فيديوهات وصور على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية – لفحصها، وتحديد المسؤول عن صناعتها وإدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.