المنيا - جمال محمد:

رصد موقع "مصراوي" بعدسة مصوريه 20 صورة حصرية تجسّد اللحظات المؤلمة داخل قاعة المحكمة، بدءًا من دموع الجدّ المفجوع وحتى حالة الانهيار التي أصابت ذوي الضحايا، في مشاهد وثّقت أجواء أولى جلسات المحاكمة.

وخيّمت مشاهد إنسانية صادمة ومؤثرة على أجواء محكمة جنايات المنيا، صباح اليوم الإثنين 15 سبتمبر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة بـ"نعمة"، والمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في الجريمة التي عُرفت إعلاميًا بـ"الخبز المسموم".

وخلال الجلسة، انهار جدّ الأطفال الضحايا بالبكاء وهو يردد بصوت مرتجف: "راحوا الغلابة.. راحوا الملاك الصغيرين"، قبل أن يسقط على مقعده ممسكًا برأسه وسط دموع غزيرة هزّت مشاعر الحاضرين، وأجبرت بعضهم على مغادرة القاعة لعدم تحمل المشهد.

في الوقت نفسه، دخلت أم الأطفال وأفراد الأسرة في حالة من الانهيار التام، وسط صمت ثقيل لم يقطعه سوى نحيب وبكاء متواصل، ما أضفى على القاعة أجواء حزينة تخللتها لحظات من الذهول والدعاء للضحايا.

النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن اعترفت بدس مادة سامة داخل الخبز الذي كان يتناوله الأطفال، انتقامًا من والدة زوجها عقب إعادته زوجته الأولى إلى عصمته.

القضية، المقيدة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، أثارت ضجة واسعة في الشارع المنياوي، حيث يطالب الأهالي وأسر الضحايا بالقصاص العادل وإنزال أشد العقوبات على المتهمة، في جريمة وصفها البعض بأنها "الأبشع في تاريخ المحافظة".