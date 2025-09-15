إعلان

رضيع ودموع وانهيار في القاعة.. 20 صورة ترصد محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا

04:25 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    كواليس محاكمة المتهمة (15)
    كواليس محاكمة المتهمة (12)
    كواليس محاكمة المتهمة (10)
    كواليس محاكمة المتهمة (7)
    كواليس محاكمة المتهمة (11)
    كواليس محاكمة المتهمة (16)
    كواليس محاكمة المتهمة (14)
    محاكمة قاتلة أطفال دلجا (1)_1
    محاكمة قاتلة أطفال دلجا (2)
    كواليس محاكمة المتهمة (9)
    محاكمة قاتلة أطفال دلجا
    محاكمة قاتلة أطفال دلجا (4)
    جانب من المحاكمة
    جانب من المحاكمة
    جانب من المحاكمة
    جانب من المحاكمة
    جانب من المحاكمة
    جانب من المحاكمة
    جانب من المحاكمة
المنيا - جمال محمد:

رصد موقع "مصراوي" بعدسة مصوريه 20 صورة حصرية تجسّد اللحظات المؤلمة داخل قاعة المحكمة، بدءًا من دموع الجدّ المفجوع وحتى حالة الانهيار التي أصابت ذوي الضحايا، في مشاهد وثّقت أجواء أولى جلسات المحاكمة.

وخيّمت مشاهد إنسانية صادمة ومؤثرة على أجواء محكمة جنايات المنيا، صباح اليوم الإثنين 15 سبتمبر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة بـ"نعمة"، والمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في الجريمة التي عُرفت إعلاميًا بـ"الخبز المسموم".

وخلال الجلسة، انهار جدّ الأطفال الضحايا بالبكاء وهو يردد بصوت مرتجف: "راحوا الغلابة.. راحوا الملاك الصغيرين"، قبل أن يسقط على مقعده ممسكًا برأسه وسط دموع غزيرة هزّت مشاعر الحاضرين، وأجبرت بعضهم على مغادرة القاعة لعدم تحمل المشهد.

في الوقت نفسه، دخلت أم الأطفال وأفراد الأسرة في حالة من الانهيار التام، وسط صمت ثقيل لم يقطعه سوى نحيب وبكاء متواصل، ما أضفى على القاعة أجواء حزينة تخللتها لحظات من الذهول والدعاء للضحايا.

النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن اعترفت بدس مادة سامة داخل الخبز الذي كان يتناوله الأطفال، انتقامًا من والدة زوجها عقب إعادته زوجته الأولى إلى عصمته.

القضية، المقيدة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، أثارت ضجة واسعة في الشارع المنياوي، حيث يطالب الأهالي وأسر الضحايا بالقصاص العادل وإنزال أشد العقوبات على المتهمة، في جريمة وصفها البعض بأنها "الأبشع في تاريخ المحافظة".

قتل أطفال دلجا محكمة جنايات المنيا قضية الخبز المسموم
