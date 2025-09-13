الأقصر - محمد محروس:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد أحمد الهواري، عن تلقي بلاغ، مساء أمس الجمعة، بانقلاب سيارة تريلا محملة بتانك غاز بوتاجاز بسعة 20 طنًا على طريق الرزيقات – الوادي الجديد، ضمن نطاق مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

تحركت على الفور أجهزة محافظة الأقصر، حيث تابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، نائب المحافظ، مجريات الموقف منذ اللحظة الأولى عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك نظرًا لقرب موقع الحادث من مركز أرمنت.

وانتقل إلى موقع البلاغ كل من: رئيس مركز أرمنت، ورئيس قرية الرزيقات، ومدير المتابعة الميدانية، إلى جانب قوات الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة أرمنت، مع تجهيز المعدات اللازمة للتدخل السريع ومتابعة غرفة العمليات بالمحافظة.

وجرى التنسيق مع محافظة الوادي الجديد ورئاسة مركز باريس، حيث حضر مساعد مدير الأمن، ورئيس مباحث المركز، وقوات المرور والحماية المدنية.

ودفعت الشركات العاملة بنطاق المحافظة معدات ثقيلة، منها ونش بحمولة 50 طنًا من شركة "جبالكو مصر للمقاولات"، وونش آخر بحمولة 30 طنًا من شركة "سكر أرمنت"، لاستخدامها في رفع التانك وفصل التريلا عنه، ثم إعادة تركيبه على أخرى تمهيدًا لتحريكه بأمان.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لإسعاف الأقصر سائق التريلا إلى مستشفى حورس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وتمكنت الأجهزة المعنية من رفع وتحريك التانك بأمان وتسليمه للشركة المالكة لتأمينه، فيما تم التحفظ على التريلا والسائق بواسطة مديرية أمن الوادي الجديد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.