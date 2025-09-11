إعلان

بنسبة 100%.. رصف 22 شارع بحي الجمرك في الإسكندرية - صور

01:44 م الخميس 11 سبتمبر 2025
الإسكندرية - محمد عامر:


أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق والنقل أنهت تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق بنسبة 100% في نطاق حي الجمرك، وذلك في إطار توجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة البنية التحتية للشوارع.


وأوضح المحافظ أن أعمال الرصف شملت 14 شارعًا رئيسيًا وفرعيًا يخدمون قطاعًا واسعًا من المواطنين، فيما تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق في 8 شوارع أخرى داخل نطاق الحي.


وقال محافظ الإسكندرية: "نضع مصلحة المواطن في المقدمة، ونحرص على سرعة الاستجابة لمطالبه، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات اليومية، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة."


وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق بجميع الأحياء، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالحفر والمطبات.


الإسكندرية الفريق أحمد خالد حي الجمرك
