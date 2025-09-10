العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجوار مستشفى في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على رضيعة حديثة الولادة ومجهولة الهوية ملقاة بجوار مستشفى نقادة القديمة غرب المحافظة، وتم إيداعها داخل مستشفى طوخ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مركز شرطة نقادة، إخطارًا بالعثور على الرضيعة بجوار المستشفى المركزي القديمة، التي تخضع حاليًا لخطة تطوير. وبعد الفحص تبين أن عمرها يومين تقريبًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.