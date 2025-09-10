إعلان

العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجوار مستشفى في قنا

11:41 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مديرية أمن قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على رضيعة حديثة الولادة ومجهولة الهوية ملقاة بجوار مستشفى نقادة القديمة غرب المحافظة، وتم إيداعها داخل مستشفى طوخ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مركز شرطة نقادة، إخطارًا بالعثور على الرضيعة بجوار المستشفى المركزي القديمة، التي تخضع حاليًا لخطة تطوير. وبعد الفحص تبين أن عمرها يومين تقريبًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

مديرية أمن قنا رضيعة حديثة الولادة مستشفى طوخ
