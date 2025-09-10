"بينشنوا عليهم".. حملة لتحصين الكلاب عن بُعد بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية "الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص"، حملة ميدانية بمدينة دمنهور لتحصين عدد من الكلاب الحرة.

استخدمت الحملة أسلوب التحصين عن بُعد ضد مرض السعار، واستهدفت شارع الإمام محمد عبده بمحيط مسجد الزرقا - الصاغة.

تأتي الحملة في إطار مبادرة "مصر خالية من السعار"، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية صحة المواطنين، و تضمنت تنفيذ أنشطة توعية للمواطنين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية منه وأهمية تحصين الحيوانات، خاصة الكلاب، للحد من انتشاره.

وأكد الدكتور محمد سالم، مدير مديرية الطب البيطري، أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لخطة شاملة للحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وحماية الصحة العامة، مع الاستمرار في تكثيف أعمال التحصين والتوعية.