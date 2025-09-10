محافظ أسيوط يتفقد مشروع تطوير مركز خان الخليلي بمركز الفتح -صور

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير مركز خان الخليلي بمركز الفتح، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحويله إلى مركز نموذجي للحرف اليدوية والتراثية، بما يعزز الهوية التاريخية والثقافية للمحافظة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى جانب وفد من كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد الكلية، حيث يشارك الفريق الأكاديمي في إعداد التصورات التصميمية والمعمارية للمشروع.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها تمهيد مدخل المركز، وإنشاء سور فاصل بينه وبين مدرسة بدر الصناعية، مع تخصيص بوابة مستقلة لخدمة الزائرين والمتدربين، بما يضمن استقلالية المركز وسهولة الوصول إليه.

كما شدد على ضرورة تجهيز سور المركز بفاترينات عرض لمنتجات الحرف اليدوية والإكسسوارات، وتقسيم المبنى الداخلي إلى ورش تدريبية ومعرض دائم لعرض وبيع المنتجات، بالإضافة إلى إنشاء حديقة للأطفال وأسرهم، ونقل المخازن إلى الوحدة المحلية، وذلك استكمالًا للتكليفات السابقة الخاصة بإعداد مخطط متكامل يعكس الطابع التراثي والحضاري للمكان.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ أعمال التطوير، بما يسهم في دعم الحرف التراثية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وفتح آفاق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.