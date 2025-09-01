مواطنو شرم الشيخ يطالبون بوحدات سكنية وتقنين الأراضي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، الاجتماع الأسبوعي مع مواطني المدينة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفق القوانين والإجراءات المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لتعزيز قنوات الحوار المباشر وتحقيق الشفافية والاستجابة لمطالب المواطنين.

تركزت مطالب المواطنين على ملف الإشغالات، والحصول على وحدات سكنية، وتقنين أوضاع الأراضي السكنية.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى الانتهاء من تلقي طلبات الإشغالات، ومن المقرر أن تبدأ لجنة البت فيها اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار اللواء علام إلى الجدية في التعامل مع طلبات التصالح، بالتنسيق بين الإدارة الهندسية وأملاك الدولة والمركز التكنولوجي، ووضع بيان يومي بموقف الملفات، مؤكدًا سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتحرك الفوري في حال ظهور أي تعديات على أملاك الدولة.

وأكد رئيس المدينة أن اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين تعد جزءًا من استراتيجية الحكومة للاتصال المستدام، بهدف ترسيخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وتحويل اللقاءات إلى منصة فعالة لحل المشكلات وتطوير المدينة بالشراكة مع أهلها.