كارثة على كوبري بلبيس.. وفاة أم وابنتها وإصابة الزوج في حادث مروع (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثًا مروّعًا أسفر عن مصرع سيدة وابنتها، وإصابة زوجها وابنتهما الثانية بإصابات خطيرة، إثر اصطدام موتوسيكل كانوا يستقلونه بحادث مروري على الكوبري العلوي بالمدينة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بوقوع الحادث أثناء استقلال أسرة مكوّنة من أب وأم وابنتين موتوسيكل، حيث صدمهم أتوبيس، وأثناء محاولة سائقه الاطمئنان عليهم، مرت سيارة مسرعة فدهست الأم وإحدى الابنتين، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

نُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى، فيما يخضع الأب والابنة الأخرى للعلاج في حالة حرجة. وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





