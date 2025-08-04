أسقف أسيوط يدلي بصوته فى انتخابات الشيوخ: واجب وطني

أسيوط - محمود عجمي:

أدلى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس،وسكرتير المجمع المقدس، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة.



وقال أسقف أسيوط، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ حق دستورى وواجب وطني لكل المصريين ويجب الخروج والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وينافس 22 مرشحًا على 5 مقاعد فردي منهم 11 مرشحًا عن الأحزاب و11 مرشحًا مستقل مرشحين للنظام القائمة الوطنية من أجل مصر .

ويحق لـ 3 ملايين و50 ألف و191 ناخبًا من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين التصويت في لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 15 مركزًا إداريًا وحيًا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.