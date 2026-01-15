وجه الفنان كريم فهمي، رسالة تهنئة للفنانة ياسمين عبدالعزيز احتفالا بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 16 يناير.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "رحلة صداقة وناقر ونقير ربنا ما يحرمنا منها أبدا.. عشان كدة مينفعش ننسى اللي كان، ونحب تاني ليه ووتقابل حبيب ونقط تحول في حياتي شخصيا، بحبك يا صديقتي.. كل سنة وانتي طيبة يا سو وتفضلي قلبك أبيض وطفلة تعباني".

وردت ياسمين عبدالعزيز على رسالته، قائلة: "وأنت طيب يا كيمو ربنا يديمها يا حبيبي.. بحبك يا أحلى كيمو".

ويتعاون كريم فهمي مع ياسمين عبدالعزيز بمسلسل "وننسى اللي كان" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 .

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.