رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس

كتب : نهي خورشيد

09:02 م 15/01/2026
كشف محمد كامل رئيس شركة الأهلي، كواليس لقائه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في العاصمة الفرنسية باريس بشأن آخر مستجدات ستاد القلعة الحمراء.

وكتب محمد كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"قاطع آلاف الكيلومترات علشان اطمن عليه فى باريس. وهو يسألنى 500 سؤال علشان يطمن على الاستاد".

وأضاف:"ألف سلامة عليك يا كابتن، اطمن وجمهور الاهلى يطمن .. الخير قادم".

والجدير بالذكر أن الأهلي ودع منافسات كأس عاصمة مصر، بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام الدولي.

