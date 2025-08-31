القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، طالبات الجامعة الفائزات بالمراكز الأولى خلال مشاركتهن في فعاليات اللقاء الثقافي الشاطئي الثاني لفتيات الجامعات والمعاهد المصرية، والذي أُقيم بمعسكر بلطيم الصيفي التابع لوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور الجيزاوي أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم مشاركة الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتعزز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم، مشددًا على أن هذه المشاركات لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، كونها تسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب وتأهيله ليكون قائدًا في المستقبل.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن طالبات جامعة بنها حصلن على المركز الأول في مسابقة التراث الثقافي، والمركز الثالث في مسابقة المناظرات الطلابية، مشيرة إلى أن اللقاء الثقافي تضمن عددًا من المسابقات، منها المناظرات الطلابية، والشعر العامي، والخط العربي، والقصة القصيرة، والتراث الثقافي.